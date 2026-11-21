சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அடிப்படை வசதி செஞ்சி கோட்டையில் கலெக்டர் ஆய்வு
சுற்றுலா பயணிகளுக்கு அடிப்படை வசதி செஞ்சி கோட்டையில் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 20, 2026 09:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:06 PM
செஞ்சி: செஞ்சிக் கோட்டையில் சுற்றுலா பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு நடந்தது.
விழுப்புரம் கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், வல்லம் மற்றும் செஞ்சி கோட்டையில் ஆய்வு செய்தார்.
வல்லம் ஒன்றியம் மேல்சித்தாமூர் பார்சுவநாதர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் வருகை பதிவேட்டினை ஆய்வு செய்தார். மாணவர்களின் கல்வித்தரம், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மதிய உணவின் தரத்தை ஆய்வு செய்தார்.
கொங்கரப்பட்டு ஊராட்சியில் மகளிர் குழுவின் பால் உற்பத்தி மற்றும் மதிப்புக்கூட்டு செயல்பாட்டை கேட்டறிந்தார்.
மொட்டையூர் ஊராட்சியில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில், தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ், சம்பங்கி உதிரி மலர் சாகுபடியை பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, செஞ்சி ராஜகோட்டை, ராஜகிரியின் தரைப்பகுதியில் ஆய்வு செய்தார். கல்யாண மஹால், நெற்களஞ்சியம், யானைக்குளம் ஆகிய பகுதிகளை பார்வையிட்டார். சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
இந்த ஆய்வின்போது மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் பாலமுரளி, விவசாய பிரிவு நேர்முக உதவியாளர் சரவணன், தோட்டக்கலைத் துறை துணை இயக்குநர் வெங்கட்ராமன், நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சிவகுமார், உதவி பொறியாளர் மோகன்ராம், மகளிர் திட்ட உதவி திட்ட அலுவலர் குணசேகர், முதுநிலை பராமரிப்பு அலுவலர் இஸ்மாயில், மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலர் ஜனார்த்தனன், செஞ்சி தாசில்தார் எழுமலை, வல்லம் பி.டி.ஓ., க்கள் பிரபாசங்கர், ராஜா உள்ளிட்ட பலர் உடனிருந்தனர்.