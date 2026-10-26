எம்.எல்.ஏ., வைத்த திறந்த பி.டி.ஓ., அலுவலகம்: த.வெ.க., நிர்வாகி மீண்டும் திறந்ததால் அதிருப்தி
எம்.எல்.ஏ., வைத்த திறந்த பி.டி.ஓ., அலுவலகம்: த.வெ.க., நிர்வாகி மீண்டும் திறந்ததால் அதிருப்தி
UPDATED : அக் 21, 2026 04:50 PM
ADDED : அக் 21, 2026 04:45 PM
வானுார்: கிளியனுாரில் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைத்த பி.டி.ஓ., அலுவலக கட்டடத்தை மீண்டும் த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர், ரிப்பன் வெட்டி மீண்டும் திறந்து வைத்த சம்பவம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருச்சிற்றம்பலம் கூட்ரோட்டில், வானுார் ஒன்றிய அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. மொத்தம் உள்ள, 65 ஊராட்சிகளில், 227 கிராமங்கள் இந்த அலுவலக கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது.
கிளியனுார் மற்றும் அதைச்சுற்றியுள்ள கிராம மக்கள், வானுார் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு வந்து செல்வதற்கு மிகவும் சிரமப்பட்டதால், கடந்த ஆட்சியில் வானுார் ஒன்றிய அலுவலகத்தை இரண்டாக பிரித்து, கிளியனுார் தலைமையிடமாக புதிய ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், கிளியனுார் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் எதிரில், புதிய பி.டி.ஓ., அலுவலக தற்காலிக கட்டடம் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது.
பி.டி.ஓ.,க்கள் மோகனா, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர். தொகுதி தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., கவுதம் திராவிட மணி ரிப்பன் வெட்டி, குத்துவிளக்கேற்றி கட்டடத்தை திறந்து வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., சக்ரபாணி, முன்னாள் ஒன்றிய சேர்மன் சிவா மற்றும் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வந்த, வானுார் தொகுதியின் த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் சுரேஷ், தங்களது நிர்வாகிகளுடன் மீண்டும் அந்த அலுவலகத்தை ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து, புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார். விதிமுறைப்படி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அந்த கட்டடத்தை அதிகாரிகளுடன் திறந்து வைத்தார். ஆனால், த.வெ.க., நிர்வாகி, மீண்டும் அந்த கட்டடத்தை திறந்து வைத்திருப்பது அரசியல் கட்சியினர் மற்றும் பொதுமக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.