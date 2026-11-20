விநாயகர் சிலை ஊர்வல பிரச்னை இருதரப்பினர் வாக்குவாதம்: சமாதானக்கூட்டம் ரத்து
விநாயகர் சிலை ஊர்வல பிரச்னை இருதரப்பினர் வாக்குவாதம்: சமாதானக்கூட்டம் ரத்து
UPDATED : நவ 19, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 19, 2026 06:30 PM
திண்டிவனம்: வெண்மணியாத்துாரில் நடந்த மோதல் தொடர்பாக தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்த சமாதான கூட்டத்தில், இரு தரப்பினருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டதால் கூட்டம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.
திண்டிவனம் அருகே உள்ள வெண்மணியாத்துார் கிராமத்தில் கடந்த செப்.14 ம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி விழா நடந்தது.
இதில் கிராமத்திலுள்ள மந்தைவெளி புறம்போக்கு இடத்தில் உள்ள பொது வழியாக விநாயகர் சிலை ஊர்வலம் வருவதற்கு கிராமத்திலுள்ள ஊர் தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, இரு பிரிவினருக்கும் மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. திண்டிவனம் டவுன் டி.எஸ்.பி.,ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையில் வந்த போலீசார் பிரச்னை செய்தவர்களை விரட்டி அடித்தனர். இந்நிலையில் மோதல் தொடர்பாக திண்டிவனம் தாலுகா அலுவலகத்தில் இரு தரப்பினரை சேர்ந்தவர்கள் பங்கேற்ற சமாதான கூட்டம், தாசில்தார் ஞானசவுந்தரி தலைமையில் நடந்தது.
இதில் இன்ஸ்பெக்டர் தீபா, சப்–இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில்முருகன் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டம் துவங்கி நிலையில், அந்த கிராமத்தின் முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆறுமுகம் கூட்டத்திற்கு வரவில்லை.
இது தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் தாசில்தார் முன்னிலையில் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் மீண்டும் மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. இதை தொடர்ந்து இரு தரப்பினரையும் போலீசார் தலையிட்டு அமைதிப்படுத்தினர்.
இதற்கிடையில் முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் சமாதான கூட்டத்திற்கு வரவில்லை என்பதால், வரும் 27 ம் தேதி மீண்டும் சமாதான கூட்டம் நடைபெறும் என்று தாசில்தார் தெரிவித்தார்.