பா.ஜ., நலத்திட்ட உதவி வழங்கல்

UPDATED : அக் 16, 2026 04:29 PM
ADDED : அக் 16, 2026 04:26 PM
செஞ்சி: செஞ்சியில் பிரதமர் மோடி பிறந்த நாள் மற்றும் 25 ஆண்டுகால மக்கள் சேவையை முன்னிட்டு பா.ஜ., சார்பில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உபகரணங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பீரங்கிமேடு அரசு நிதி உதவி பெறும் துவக்க பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட இளைஞரணி பொதுச் செயலாளர் தமிழ் தலைமை தாங்கினார். மாநில இளைஞரணி தலைவர் சூர்யா பள்ளிக்கு சேர் உள்ளிட்ட உபகரணங்களை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து, என்.ஆர்.பேட்டை ஊராட்சியில் மரக்கன்றுகளை நட்டு, துாய்மைப் பணியாளர்களுக்கு புடவை வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட இளைஞரணி தலைவர் பிரபு, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன், மாவட்ட பொதுச் செயலாளர்கள் பாண்டியன், அன்பழகன், மாவட்ட துணைத் தலைவர் ஏழுமலை, ஒன்றிய தலைவர் வினோத்குமார், பொருளாதார பிரிவு மாவட்ட தலைவர் தங்க ராமு, தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு ஸ்ரீரங்கன், கல்வியாளர் பிரிவு மாவட்ட துணை தலைவர் வெங்கடேசன், வழக்கறிஞர்கள் சுப்ரமணியன், பாஸ்கர் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.