டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம்
டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டம்
UPDATED : நவ 18, 2026 04:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:16 PM
திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி கிராம மக்கள் கருப்பு கொடி ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த பெரியசெவலை கிராமத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இக்கிராம எல்லை பகுதியில் மூன்று டாஸ்மாக் கடைகள் இயங்கி வருகின்றன.
மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்லவும், பொதுமக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்கவும், டாஸ்மாக் கடையை கடந்து செல்ல வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இதனால் அவர்கள் கடும் பாதிப்பிற்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
மேலும், வெளியூரில் இருந்து அங்கு வந்து, மது அருந்திவிட்டு பைக்கில் செல்லும் போது சிலர் விபத்துகளில் சிக்குவதும் தொடர்கதையாகி வருகிறது.
இதனால், அந்த கிராமத்தில் இயங்கி வரும் டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற கோரி விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகம் மற்றும் திருவெண்ணெய்நல்லுார் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் மூன்று மூறை சமூக ஆர்வலர்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், நேற்று தமிழக விவசாயிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தினர் மற்றும் அக்கிராம மக்கள், பெரியசெவலை பஸ் நிறுத்த பகுதியில் நேற்று மதியம், 12:00 மணியளவில் பதாகைகள் ஏந்தி கருப்புகொடியுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தகவலறிந்த திருவெண்ணெய்நல்லுார் தாசில்தார் ரகுராமன், இன்ஸ்பெக்டர் அழகிரி மற்றும் அதிகாரிகள் நேரில் சென்று பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். இதையெடுத்து மதியம், 2:00 மணியளவில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. மேலும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் தொடர் போராட்டம் மற்றும் கடைக்கு பூட்டு போடும் போராட்டம் நடத்த போவதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.