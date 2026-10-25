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மின்வெட்டை கண்டித்து முற்றுகை பேச்சு வார்த்தையால் ஒத்திவைப்பு
மின்வெட்டை கண்டித்து முற்றுகை பேச்சு வார்த்தையால் ஒத்திவைப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:00 AM
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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து மின்வாரிய அலுவலகத்தை பா.ம.க.,வினர் முற்றுகை போராட்டம் நடத்த முயன்ற பா.ம.க.,வினர் அதிகாரிகள் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையால் ஒத்திவைத்தனர்.
திருவெண்ணெய்நல்லுார் பகுதிகளில் சில மாதங்களாக ஏற்பட்டு வரும் தொடர் மின்வெட்டை கண்டித்து திருவெண்ணெய்நல்லுார் செயற் பொறியாளர் அலுவலகத்தை பா.ம.க., மாவட்ட செயலாளர் பாலசக்தி தலைமையிலான கட்சியினர் நேற்று முற்றுகையிட முயன்றனர்.
செயற்பொறியாளர் மாதேஸ்வரன் தலைமையில் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் அமைதி பேச்சு வார்த்தை நடந்தது. பேச்சுவார்த்தையில் சுமூகம் ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பா.ம.க.,வினர் முற்றுகைப் போராட்டத்தை தற்காலிகமாக ஒத்தி வைப்பதாக அறிவித்து கலைந்த சென்றனர்.