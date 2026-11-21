UPDATED : நவ 20, 2026 10:18 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:14 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சியில் ரத்ததான முகாம் நடந்தது.
விழுப்புரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்கம், வட்டார அரசு மருத்துவமனை, விக்கிரவாண்டி பேரூராட்சி இணைந்து நடத்திய முகாமிற்கு சங்கத்தலைவர் பிரியா ராமச்சந்திரன் தலைமை தங்கினார்.
வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வினோத், செயல் அலுவலர் ஷேக் லத்திப்,பேரூராட்சி சேர்மன் அப்துல் சலாம் , ஜி .எல். டி., ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜாராமன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். சங்க செயலாளர் செந்தில்நாதன் வரவேற்றார்.
முண்டியம்பாக்கம் ரத்த வங்கி தலைவர் விஜயா தலைமையில் டாக்டர் கயல் மற்றும் மருத்துவ குழுவினர் பேரூராட்சி பணியாளர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்களிடமிருந்து 35 யூனிட் ரத்தம், தானமாக பெற்றனர்.
ஒருங்கிணைப்பாளர் அசோக் குமார், சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள் கவி வளவன் குமார், ஆய்வாளர் அருண், துப்புறவு மேற்பார்வையாளர் ராமலிங்கம்,அரிமா சங்க பொருளாளர் முருகையன், துணைத் தலைவர் குமார், பேரூராட்சி பணியாளர்கள் உட்பட பங்கேற்றனர்.