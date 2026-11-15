ஆரோவில்லில் பிப்.,14ல் மாரத்தான் இணையவழி மூலம் முன்பதிவு
ஆரோவில்லில் பிப்.,14ல் மாரத்தான் இணையவழி மூலம் முன்பதிவு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:45 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:42 PM
வானுார்: சர்வதேச நகரமான ஆரோவில்லில் வரும் 2027ல் நடைபெற உள்ள 17வது ஆண்டு மாரத்தான் ஓட்டத்திற்கான முன்பதிவு துவங்கியது.
ஆரோவில் மாரத்தான் குழு சார்பில் ஆண்டுதோறும் மாரத்தான் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் ஆரோவில் வாசிகள் மட்டுமின்றி பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகளைச் சேர்ந்த அனைத்து வயதினரும் ஆர்வமுடன் பங்கற்பர்.
வரும் 2027ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14ம் தேதி, 17வது ஆண்டு மாரத்தான் ஓட்டம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான முன்பதிவு நேற்று குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு துவங்கியது.
இது குறித்து மாரத்தான் குழுவினர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ‘ஓடுவதில் மகிழ்ச்சி காண்போம்’ என்ற கருப்பொருளுடன் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற உள்ளது. இதற்கான ஆன்லைன் முன்பதிவு நேற்று 14ம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு துவங்கியுள்ளது.
வரும் டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை பதிவு செய்யலாம். விருப்பமுள்ளவர்கள் www.aurovillemarathon.com என்ற இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம்’ என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.