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﻿ பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் மீது வழக்கு

﻿ பெண்ணை தாக்கிய வாலிபர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:39 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:39 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பெண்ணைத் தாக்கிய வாலிபர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.

விழுப்புரம் அடுத்த ஒருகோடி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இளங்கோவன் மகன் யுவராஜ், 18; இவர், 18 வயது பெண்ணை காதலித்துள்ளார்.

இது அந்த பெண்ணின் தாய்க்கு தெரியவந்ததால், யுவராஜை அவர் கண்டித்துள்ளார். இந்த முன்விரோதம் காரணமாக யுவராஜ், கடந்த 3ம் தேதி, விழுப்புரம் ரயில் நிலையம் நுழைவு வாயில் அருகே நடந்து சென்ற பெண்ணின் தாயை வழிமறித்து திட்டி தாக்கினார். விழுப்புரம் டவுன் போலீசார், யுவராஜ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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