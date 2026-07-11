/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:40 AM
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விழுப்புரம்: இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி சார்பில் விழுப்புரம் அரசு எம்.ஜி.ஆர்., மகளிர் கல்லுாரியில் போதை பொருள் ஒழிப்பு மற்றும் தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
முதல்வர் தாமரைக்கண்ணன் தலைமை தாங்கினார். பேராசிரியை செல்வராணி வரவேற்றார். இந்தியன் ரெட்கிராஸ் சொசைட்டி சேர்மன் திருமாவளவன், போதைப் பொருள் ஒழிப்பு குறித்தும், தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு பற்றியும் சிறப்புரையாற்றினார்.
நிகழ்ச்சியில், 300க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாணவிகளுக்கு சேர்மன் திருமாவளவன், சான்றிதழ் வழங்கினார். அலுவலக செயலாளர் சிவகங்கா நன்றி கூறினார்.