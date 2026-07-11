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திண்டிவனம் அரசு கல்லுாரியில் இறுதிக் கட்ட கலந்தாய்வு
திண்டிவனம் அரசு கல்லுாரியில் இறுதிக் கட்ட கலந்தாய்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:42 AM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனம் கோவிந்தசாமி அரசு கலைக்கல்லுாரியில் வரும் 13ம் தேதி மாணவர் சேர்க்கை கலந்தாய்வு நடைபெற உள்ளது.
கல்லுாரி முதல்வர் நாராயணன் செய்திக்குறிப்பு:
கல்லுாரியில் 2026-27 கல்வியாண்டில் மீதமுள்ள காலி இடங்களை வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி ஒரு பிரிவிலிருந்து இன்னொரு பிரிவிற்கு மாற்றம் செய்யும் கலந்தாய்வு வரும் 13ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு துவங்குகிறது.
கல்லுாரியில் பி.ஏ., - பி.எஸ்சி., - பி.காம்., - பி.பி.ஏ., என அனைத்து பாடங்களுக்கும் விண்ணப்பித்து இதுவரை இடம் கிடைக்காத மாணவ, மாணவிகள் கலந்தாய்வில் கலந்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.