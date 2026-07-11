/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:43 AM
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விழுப்புரம்: தமிழ்நாடு அங்கன்வாடி ஊழியர் மற்றும் உதவியாளர் சங்கம் சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கருப்பு பேட்ஜ் அணிந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
விழுப்புரத்தில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் சுதா தலைமை தாங்கினார். சர்மிளா, சரளா, ஷகினா, ஜோதி, கலைச்செல்வி முன்னிலை வகித்தனர். சி.ஐ.டி.யூ.. மாவட்ட துணைத் தலைவர் முத்துக்குமரன் துவக்கவுரையாற்றினார். மாநிலச் செயலாளர் மலர்விழி, சி.ஐ.டி.யூ., மாவட்ட தலைவர் சேகர், துணைச் செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் சிறப்புரையாற்றினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், அங்கன்வாடி திட்டத்தை தனியார் மயம் என்ற பெயரில் சீர்குலைக்கக் கூடாது என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
மூர்த்தி நன்றி கூறினார்.