பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து அலுவலர்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம்
பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து அலுவலர்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:43 AM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், பள்ளிக் கல்வித் துறை சார்பில் அரசு பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து அலுவலர்களுடனான ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் செயல்படும் அனைத்து அரசு பள்ளிகளின் செயல்பாடுகள், கடந்த கல்வியாண்டில் அரசு பொதுத்தேர்வில் மாணவர்கள் பெற்ற தேர்ச்சி சதவீதம். இடைநிற்றல் மாணவர்கள் விபரம்.
தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் உடனடி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று உயர்கல்வி பயில்வதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் உயர்கல்வி பயில்வதற்கு விண்ணப்பித்த மாணவர்களின் விபரம் குறித்து அலுவலர்களிடம் விரிவாக கேட்டறியப்பட்டது.
அரசு பள்ளிகளில் நடப்பு கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வை எதிர்கொள்ள இருக்கும் மாணவர்கள் நுாறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து கேட்டறிந்து, கற்றல் திறன்மிக்க மாணவர்கள் மீது தனி கவனம் செலுத்தி பாடங்களில் முழு மதிப்பெண் பெற உரிய பயிற்சி வழங்க வேண்டும்.
கற்றலில் பின்தங்கிய மாணவர்கள் மற்றும் இடை நிற்றல் மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடையும் வகையில் முக்கிய பாடக்குறிப்புகளை தயார் செய்து தேர்ச்சி அடைவதற்கு உரிய பயிற்சிகள் வழங்க வேண்டும்.
அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் வாராந்திர தேர்வுகள் மற்றும் மாதாந்திர தேர்வுகளில் மாணவர்களின் தேர்ச்சி அடைவினை முழுமையாக கண்காணித்து மதிப்பெண் குறைவாக பெறும் மாணவர்களுக்கு கற்றலில் ஏற்படும் குறைபாடுகளை கண்டறிந்து அதனை போக்குவதற்கு ஆசிரியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அரசு பள்ளிகளில் அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிவறை, சுகாதார வசதி முழுமையாக ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதை ஆய்வு மேற்கொண்டு உறுதிப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், சி.இ.ஓ., பாலமுரளி, மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.