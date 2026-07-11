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﻿ தாலுகா அலுவலகங்களில் இன்று குறைகேட்பு முகாம்

﻿ தாலுகா அலுவலகங்களில் இன்று குறைகேட்பு முகாம்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:55 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:55 AM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், பொது விநியோகத் திட்ட குறைகேட்பு முகாம் இன்று 11ம் தேதி நடக்கிறது.

கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:

மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தாலுகா அலுவலக குடிமைப் பொருள் தனி தாசில்தார் அலுவலர்கள் மற்றும் வட்ட வழங்கல் அலுவலர்களால் குறைகேட்பு முகாம் இன்று நடக்கிறது.

முகாம்களில், ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், புதிய ரேஷன் கார்டு, நகல் அட்டை கோரும் மனுக்களை பதிவு செய்தல் ஆகிய சேவைகளை வேண்டி முகாமில் கோரிக்கையையும், கைபேசி எண் பதிவு மாற்றம் செய்வது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்படுகிறது. மேலும், ரேஷன் கடைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்களையும், தனியார் கடைகளில் பொருட்கள் மற்றும் சேவை குறைபாடுகள் குறித்த புகார்களையும், பொது மக்கள் மனுவாக கொடுக்கலாம்.

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