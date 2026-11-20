UPDATED : நவ 20, 2026 07:50 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:48 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் மூளை சாவடைந்த வாலிபரின் உடல் உறுப்புகள் பெற்றோர் தானம் செய்தனர்.
கடலுார், புதுப்பாளையத்தை சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் மகன் மணிகண்டன், 34; கூலி தொழிலாளி. இவர் கடந்த, 16ம் தேதி மாலை தனது வீட்டில் முதல் மாடி பால்கனியில் அமர்ந்திருந்த போது தவறி கீழே விழுந்ததில் தலையில் பலத்த காயம் அடைந்தார்.
மேல் சிகிச்சைக்காக முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி மூளைச்சாவடைந்தார். அவரது உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய தாய் உமா , அக்கா கவிதா, மாமா பரத் குமார் உறவினர்கள் முன் வந்தனர்.
நேற்று காலை இறந்த மணிகண்டன் தனது இரு கண்கள், சிறுநீரகங்கள், கல்லீரல் ஆகிவற்றை தமிழக உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் மூலமாக தானம் செய்து, 5 பேருக்கு மறு வாழ்வு அளித்தார்.
வாலிபர் உடலுக்கு மருத்துவமனை கல்லுாரி டீன் லுாசி நிர்மல் மெடோனா, துணை முதல்வர் அனிதா, மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் தரனேந்திரன், ஆர்.எம். ஓ., ரவிக்குமார், ஒருங்கிணைப்பாளர் பொன்ராஜ், டாக்டர்கள், பணியாளர்கள், உறவினர்கள் ஆகியோர் மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தி, வழி அனுப்பி வைத்தனர். கடலுார் புதுப்பாளையத்தில், நேற்று இறுதிச்சடங்கு நடந்தது.