/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மார்பக புற்று நோய் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம்
ADDED : அக் 28, 2026 09:26 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மகாராஜபுரம் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், இந்திய மருத்துவக் கழக கிளை, இ.எஸ்.செவிலியர் கல்லுாரி சார்பில் மார்பகப் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவர் ஜோதி வரவேற்றார். இ.எஸ்.செவிலியர் கல்லுாரி முதல்வர் கார்த்திக் முன்னிலை வகித்தார். இந்திய மருத்துவர் சங்கம் டாக்டர் திருமாவளவன், டாக்டர்கள் வெங்கடேஷ், கோவிந்தராஜ் சிவகுமார் ஆகியோர், மார்பகப் புற்றுநோய் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர். தொடர்ந்து விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடந்தது.
செவிலியர் கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் முக்கிய வீதிகள் வழியாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திச் சென்றனர். மார்பகப் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வரும் 20 பேருக்கு ஊட்டச்சத்து உணவு வழங்கினர்.