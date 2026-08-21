/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ தம்பியை தாக்கிய அண்ணன் கைது
ADDED : ஆக 15, 2026 04:20 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே சொத்தை பிரித்து கேட்ட தம்பியை தாக்கிய அண்ணனை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த மேல்காரணையைச் சேர்ந்தவர் கணபதி, 26; இவரது அண்ணன் பசுபதி, 31; இருவருக்கும் பொதுவான 5 சென்ட் மனை உள்ளது. நேற்று முன்தினம் இரவு கணபதி தனது அண்ணனிடம் மனையை பிரித்து தர கூறினார்.
இதில் ஆத்திரமடைந்த மடைந்த பசுபதி தம்பி கணபதியை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார் .
கணபதி கொடுத்த புகாரின் பேரில், கஞ்சனுாார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து பசுபதியை கைது செய்தனர்.