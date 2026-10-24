/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/நெஞ்சுவாலியால் பஸ் பயணி சாவு
ADDED : அக் 20, 2026 02:58 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே அரசு பஸ்சில் பயணம் செய்த கொத்தனார் நெஞ்சுவலியால் இறந்தார்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பன்னியூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராமு, 62; கொத்தனார். சென்னையில் தங்கி வேலை பார்த்து வந்தார். இவர், நேற்று முன்தினம் சென்னையில் இருந்து அரசு பஸ்சில் ஆயுத பூஜைக்காக சொந்த ஊருக்கு திரும்பினார்.
காலை 9:00 மணியளவில் பஸ் விக்கிரவாண்டி டோல் கேட் அருகே வந்தபோது அவருக்கு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு பஸ்சிலேயே இறந்தார்.
இதுகுறித்து அவரது மகன் சத்தியமூர்த்தி கொடுத்த புகாரின் பேரில் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.