பைக் ரேஸ் ஆர்வத்தில் உருவான ‘கபே 73’: ஆரோவில்லில் ‘அமிவேனி’ன் வித்தியாசமான முயற்சி
பைக் ரேஸ் ஆர்வத்தில் உருவான ‘கபே 73’: ஆரோவில்லில் ‘அமிவேனி’ன் வித்தியாசமான முயற்சி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:33 PM
ஆரோவில்: ஆரோவில்லில் வெளிநாட்டவர் பைக் ரேஸ் ஆர்வத்தில் ‘கபே 73’ என்ற வித்தியாசமான முயற்சியில் டீக்கடையை வடிவமைத்திருப்பது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
நெதர்லேண்ட் நாட்டை சேர்ந்தவர் அமிவேன். இவர் சிறு வயதில் இருந்தே ஆரோவில் பகுதியில் வசித்து வருகிறார். சிறுவயதில் இருந்தே பைக் மீது அதிக ஆர்வம் கொண்டிருந்த இவர், ஆரோவில்லின் சாலைகளில் பைக் ஓட்டி வந்தார்.
ஒரு கட்டத்தில் தொழில்முறை பந்தய வீரராக வேண்டும் என முடிவு செய்தார். இதற்காக தனது நண்பரும், பைக் மெக்கானிக்குமான லுாகா சைமன் ஸ்பிண்டனுடன் இணைந்து 'ராக்ஸ்டார் ரேசிங்' என்ற பந்தய அணியை உருவாக்கினார்.
ஆரம்பத்தில் ‘யமஹா –ஆர்.15.,’ பைக் மூலம் தொடக்க நிலை பந்தய பிரிவில் பங்கேற்ற அமி, பின்னர் ஹோண்டா சி.பி.ஆர்., பந்தய பிரிவுக்கு முன்னேறினார்.
கடந்த, 2016ம் ஆண்டு நடந்த எம்.ஆர்.எப்., எம்.எம்.எஸ்.சி., எப்.எம்.எஸ்.சி.ஐ., தேசிய மோட்டார் சைக்கிள் பந்தய சாம்பியன்ஷிப்பில் 300 முதல் 400 சி.சி., பிரிவில் பங்கேற்றார். அந்த தொடரில் நடந்த, 8 போட்டிகளில், 7 போட்டிகளில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இந்தியாவில் சாதனை படைத்த அமி, தனது திறமையை சர்வதேச அளவிலும் நிரூபிக்க விரும்பினார். இதையடுத்து நெதர்லாந்தில் நடைபெற்ற இசட்.ஏ.சி., தேசிய மோட்டார் சைக்கிள் பந்தய சாம்பியன்ஷிப்பில் ‘யமஹா–ஆர்.6.,’ மோட்டார் சைக்கிளில் தனிப்பட்ட வீரராக பங்கேற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார்.
இது போன்று பல்வேறு பைக் ரேஸ்களில் பங்கேற்று பதக்கங்களை வென்ற அவர், போட்டியில் ஏற்பட்ட காயத்துக்கு பிறகு, புதிய தொழில் துவங்க முடிவு செய்தார்.
அவர் பந்தயத்தில் பயன்படுத்திய, 73 என்ற எண்ணை வைத்து, கடந்த 2019ல் ஆரோவில் அடுத்த குயிலாப்பாளையத்தில் ‘கபே 73’ என்ற டீ, காபி மற்றும் ஐஸ்கிரீம் கடையை துவக்கினார். வழக்கமாக டீ, காபி கடையாக இல்லாமல் பைக் ரேஸ் ஆர்வலர்களைக் கவரும் வகையில் கடையை வடிவமைத்துள்ளார்.
கடையின் சுவர்களில் பைக் ஓவியங்களை உருவாக்கியதோடு, பழைய பைக்குளின் உதிரி பாகங்களை கொண்டு, உருவாக்கப்பட்ட பிரமாண்டமான டிரான்ஸ்பார்மர் காட்சி கடைக்கு வெளியே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்தரத்தில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள இந்த பச்சை நிற பைக், அனைத்து பார்வையாளர்கள், வாடிக்கையாளர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினரை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.
பைக் ரேஸ் மீதான தனிப்பட்ட ஆர்வத்தை தொழில் முயற்சியாக மாற்றிய அமி வேனின் பயணம், ஆரோவில் பகுதியில் வித்தியாசமான தொழில் முயற்சிக்கு எடுத்துக்காட்டாக அமைந்துள்ளது.