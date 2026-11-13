அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல் : கலெக்டர் ஆய்வு
அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கல் : கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 09:44 PM
விழுப்புரம்: குழந்தைகள் தினத்தில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ள கேக் பாக்கெட்டுகளை வழுதரெட்டி அரசு ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளியில் கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆய்வு செய்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் நாளை குழந்தைகள் தின விழா, கொண்டாடப்படவுள்ளது.
இதையொட்டி அரசு பள்ளிகளில், பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு அன்றைய தினம், தமிழக அரசு சார்பில் ‘கேக்’ வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், விழுப்புரம், வழுதரெட்டி அரசு ஆதிதிராவிடர் நல ஆரம்ப பள்ளியில் குழந்தைகள் தினத்தில் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்குவதற்கான கேக் பாக்கெட்டுகள் தயார் நிலையில் உள்ளதை நேற்று கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆய்வு செய்தார். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலமுரளி, முதன்மை கல்வி அலுவலரின் நேர்முக உதவியாளர் பெருமாள் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.