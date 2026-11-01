/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பட்டாசு கடை உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
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விழுப்புரம்: தீபாவளி பட்டாசு விற்பனைக்கு தற்காலிக உரிமம் பெற நாளை வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில், இந்தாண்டு தீபாவளி பட்டாசு விற்பனைக்கு, தற்காலிக உரிமம் பெற, அரசு பொது இ–சேவை மையத்தில், உரிய ஆவணங்களுடன், இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம். நாளை வரை விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. நேரடி விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படாது.
தற்காலிக வெடிபொருள் உரிமம், வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்கள் மட்டுமே செல்லத்தக்கதாகும். இதனால், தீபாவளிக்கு, தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி விண்ணப்பிப்பவர்கள், தேவையான சான்றிதழ்களை இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.