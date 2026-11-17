UPDATED : நவ 16, 2026 09:08 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:04 PM
விழுப்புரம்: அரசு மானியத்தில் மாடித்தோட்டம் தொகுப்பு பெற ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
கோலியனுார் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் வெங்கடேசன் செய்திக்குறிப்பு;
தமிழக அரசின் தோட்டக்கலை, மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில், மாநில தோட்டக்கலை வளர்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வெற்றி இல்லத்தரசி வீட்டுத்தோட்டம் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மாடித்தோட்டம் அமைக்கும் தொகுப்பு மானிய விலையில் வழங்கப்படுகிறது.
இதில், தக்காளி, வெண்டை, கத்தரி, பீர்க்கன், கீரை வகைகள், மிளகாய் உள்ளிட்ட 6 வகை காய்கறி விதைகள், ஆறு செடி வளர்ப்பு பைகள், தென்னை நார் கட்டிகள் (கோகோபிட்), மண்புழு உரம், இயற்கை உரங்கள் மற்றும் தோட்டம் அமைப்பது குறித்த கையேடு வழங்கப்படுகிறது.
ஒரு தொகுப்பின் மொத்த விலை 1,450 ரூபாய். இதில் அரசு மானியமாக 725 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது.
விருப்பமுள்ள பொதுமக்கள் https://tnhorticulture.tn.gov.in/kit/public/ என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். விவரங்களுக்கு கோலியனுார் வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநரை அணுகி பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.