தும்பூரில் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம்

UPDATED : அக் 31, 2026 04:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:36 PM
விக்கிரவாண்டி: புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு குறித்த முகாமில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த தும்பூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் விழுப்புரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்கம் சார்பில் புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு முகாம் நடந்தது.
விழுப்புரம் சென்ட்ரல் அரிமா சங்கத் தலைவி பிரியா ராமச்சந்திரன் தலைமை தாங்கினார். வட்டார மருத்துவ அலுவலர் வினோத் முன்னிலை வகித்தார்.
சங்க செயலாளர் செந்தில்நாதன் வரவேற்றார்.
நோயாளிகளிடையே டாக்டர் வெற்றிவேல், சித்தா டாக்டர் சிவசங்கர் ஆகியோர் நோய் குறித்து விளக்கம் அளித்து,
நோயாளிகளுக்கு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினர்.
பின்னர் நோயாளிகளுக்கு புரோட்டின் கேக், சிற்றுண்டிகளை வழங்கினர். மாவட்டத்தலைவர் ராமச்சந்திரன், சங்க பொருளாளர் வினோத் , துணைத் தலைவர் குமார், செவிலியர்கள் நோயாளிகள் பங்கேற்றனர்.