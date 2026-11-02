த.வெ.க., நிர்வாகிகளின் கார் முற்றுகையால் பரபரப்பு

ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே த.வெ.க., நிர்வாகிகளின் காரை, கட்சியினர் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது..
விழுப்புரம் அருகே காணையில் இன்று (நவ.,1) த.வெ.க., கிழக்கு மாவட்டம் சார்பில் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் நடந்தது. இதில் பங்கேற்க கட்சியின் முக்கிய நிர்வாகிகள் காரில் வந்தனர். பெரும்பாக்கம் அருகே உள்ள கோனுார் கூட்டுசாலையில் வந்த போது, கோனுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கட்சியினர் சிலர் திடீரென காரை மறித்து முற்றுகையிட்டனர்.
அப்போது அவர்கள், மாற்றுக் கட்சியினருக்கு ஒன்றிய பதவிகள் வழங்கியதாகவும், ரசிகர் மன்றத்திலும், கட்சிக்கு உழைத்தவர்களுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்படவில்லை என கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அங்கு பாதுகாப்பு பணியிலிருந்த போலீசார் அவர்களை சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.