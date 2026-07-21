கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் :சாலையோரம் பாய்ந்து விபத்து
கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் :சாலையோரம் பாய்ந்து விபத்து
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:48 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM
வானுார்: ஆரோவில் அருகே ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையோரம் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், ஓட்டுநர் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.
திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேஷ். இவர் நேற்று இனோவா காரில், புதுச்சேரி ஏர்போட்டிற்கு வந்தார். பின் மாலை 4;30 மணிக்கு, புதுச்சேரியில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு திண்டிவனம் புறவழிச் சாலை வழியாக திரும்பினார்.
இடையஞ்சாவடி, குதிரைப்பண்ணை அருகே சென்றபோது, சாலையில் திடீரென பைக்கில் வந்தவர் சாலையை கடக்க முயன்றார்.
இதனால் அவர் மீது மோதாமல், இருக்க வெங்கடேஷ், தனது காரை இடதுபுறமாக திருப்ப முயன்றார். இதில், கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார் சாலையோரம் பாய்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
காரின் முன்பக்கம் மற்றும் பக்கவாட்டில் இருந்த அனைத்து ஏர் பேக்குகளும் விரிந்ததால் வெங்கடேஷ் காயமின்றி தப்பினார். காரின் முன்பக்கம் முழுமையாக சேதடைந்தது.
ஆரோவில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.