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அ.தி.மு.க., பிரமுகர்கள் மீது வழக்கு

அ.தி.மு.க., பிரமுகர்கள் மீது வழக்கு

ADDED : அக் 23, 2026 04:32 AM

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ADDED : அக் 23, 2026 04:32 AM

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விழுப்புரம்: வ அனுமதியின்றி பேனர் வைத்த அ.தி.மு.க., பிரமுகர்கள் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.

விழுப்புரம் டவுன் சப்–இன்ஸ்பெக்டர்கள் மாதவன், சிவானந்தகுமார் ஆகியோர் நேற்று ரயில் நிலையம் அருகேயும், புதுச்சேரி சாலையிலும் ரோந்து சென்றனர். அங்கு சாலையோரங்களில் அனுமதியின்றி டிஜிட்டல் பேனர்கள் வைத்திருந்த வி.மருதுாரை சேர்ந்த அ.தி.மு.க., 28 வது வார்டு செயலாளர் லோகநாதன், சாலாமேடு பகுதியை சேர்ந்த மாநில ஜெ., பேரவை துணை செயலாளர் திருப்பதி பாலாஜி ஆகியோர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்துள்ளனர்.

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