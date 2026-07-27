சிறை வார்டருக்கு மிரட்டல்: 3 பேர் மீது வழக்கு

UPDATED : ஜூலை 27, 2026 06:58 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 06:21 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரியில் சிறை வார்டரை பணி செய்ய விடாமல் மிரட்டல் விடுத்த பெண் உட்பட 3 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
கரூர் மாவட்டம், குளித்தலை அடுத்த மருதுார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பிரபாகரன், 46; கடலுார் மத்திய சிறையில் தலைமை வார்டராக உள்ளார். கடலுார் முதுநகரைச் சேர்ந்தவர் சங்கர், 42; இவர் மீதுள்ள குற்ற வழக்கிற்காக விசாரணை கைதியாக கடலுார் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தவருக்கு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டது.
இதனால், கடந்த 24ம் தேதி முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார். இவருக்கு வார்டர் பிரபாகரன் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.
நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 12:10 மணியளவில் கைதி சங்கரை பார்க்க அவரது தம்பி சத்யராஜ், 39; சங்கர் மகன் சத்தியகுமார், 27; தாயார் ராஜேஸ்வரி, 69 ஆகியோர் பார்க்க வந்துள்ளனர்.
அதற்கு வார்டர் பிரபாகரன் மறுத்ததால், அவரிடம் 3 பேரும், வாக்குவாதம் செய்து திட்டி பணி செய்ய விடாமல் மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இதுகுறித்து பிரபாகரன் அளித்த புகாரின் பேரில், 3 பேர் மீதும் விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.