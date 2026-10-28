/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/இடம் தகராறு 4 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 28, 2026 04:08 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே இடம் தகராறில் ஒருவரை தாக்கிய 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த கொட்டியாம்பூண்டியைச் சேர்ந்தவர் காண்டீபன், 64; இவரது வீட்டின் பின்புறம் பூர்வீக சொத்து ஏழரை சென்ட் வீட்டு மனை உள்ளது. இந்த மனையில் இருந்த எலுமிச்சை மரத்தில் நேற்று (அக்.,27) சக்திவேல், 58; என்பவர் பழம் பறித்தார்.
அதனை காண்டீபன் கேட்டதற்கு சக்திவேல் தங்களுக்கும் இடம் சொந்தம் எனக் கூறி சக்திவேல், அவரது மகன் தட்சணாமூர்த்தி, 32; மற்றும் உறவினர்கள் அய்யாசாமி. ,57; அவரது மகன் அரிக்குமார், 30; ஆகியோர் சேர்ந்து காண்டீபனை தாக்கினர்.
இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், சக்திவேல் உட்பட 4 பேர் மீது விக்கிரவாண்டி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.