/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ கடனை திருப்பி கேட்ட தகராறில் 6 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:01 AM
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செஞ்சி: கடனைத் திருப்பி கேட்ட தகராறில் 6 பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
செஞ்சி அடுத்த முல்லுார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மகாலிங்கம் மகன் துரைமுருகன் 31. இவர், கல்லேரி கிராமத்தைச் சேர்ந்த கமல்தாஸ், 44; என்பவருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கடனாக கொடுத்திருந்தார்.
கடந்த 22ம் தேதி இரவு பணத்தை திருப்பிக் கேட்ட போது கமல்தாஸ் மற்றும் குடும்பத்தினர் துரைமுருகன், அவரது மனைவி கோமதி ஆகியோரை தாக்கினர்.
இது குறித்து இரு தரப்பு புகாரின் பேரில், கமல்தாஸ், துரைமுருகன் உட்பட 6 பேர் மீது அனந்தபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.