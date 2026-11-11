தகராறை தட்டி கேட்டவர்களை தாக்கிய 7 பேர் மீது வழக்கு
தகராறை தட்டி கேட்டவர்களை தாக்கிய 7 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
விழுப்புரம்: வானுார் அருகே பெண்ணிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு தாக்கிய 7 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
வானுார் அடுத்த காட்ரம்பாக்கம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பெருமாள் மனைவி உதயகுமாரி, 46; இவர், நேற்று முன்தினம் வீட்டின் அருகே நடந்து சென்றபோது மதுபானம் அருந்திக் கொண்டிருந்த ஒரு கும்பல், உதயகுமாரியிடம் தகராறு செய்துள்ளனர்.
உடனே அவர், கூச்சலிட்டதும் அருகிலிருந்த சிலர் தட்டி கேட்டனர். அப்போது அந்த கும்பல் உமாமகேஸ்வரி, பரிமளா, ரங்கேஸ்வரன், சாமிநாதன் கார்த்திகேயன், பெருமாள் ஆகியோரை தாக்கினர்.
மேலும், அவர்களின் வீட்டிற்கு சென்று பொருட்களையும் சேதப்படுத்தினர்.
இதுகுறித்து உதயகுமாரி அளித்த புகாரின் பேரில், காட்ராம்பாக்கம் நந்தகுமார், 22; திலீப்குமார், 24; அஜய், 22; அரவிந்த், 26; புதுச்சேரி வெற்றி, 28; சீனு (எ) சின்னா, 27; மோகன், 28; ஆகிய 7 பேர் மீது கிளியனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.