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கோர்ட் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர் மீது வழக்கு
கோர்ட் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:02 AM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் கோர்ட் ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்த வாலிபர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்தனர்.
விழுப்புரம் அடுத்த சாலை அகரத்தைச் சேர்ந்தவர் உதயகுமார், 34; இவர் வளவனுார் காவல் நிலைய போலீசார் ஒரு வழக்கில் கைது செய்து, நேற்று முன்தினம் கைது செய்து விழுப்புரம் இரண்டாவது ஜூடிசியல் மாஜிஸ்திரேட் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர்.
அப்போது, உதயகுமார், வளவனுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சுந்தர்ராஜை திட்டி அரசு பணி செய்யவிடாமல் தடுத்து மிரட்டல் விடுத்து, அங்கிருந்த ஜன்னல் கண்ணாடியை உடைத்து சேதப்படுத்தினார்.
விழுப்புரம் மேற்கு போலீசார் உதயகுமார் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.