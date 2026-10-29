சிறுமி மாயமான வழக்கில் துப்பு கிடைக்காமல் சி.பி.சி.ஐ.டி., திணறல்
சிறுமி மாயமான வழக்கில் துப்பு கிடைக்காமல் சி.பி.சி.ஐ.டி., திணறல்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:07 AM
ADDED : அக் 28, 2026 09:23 PM
செஞ்சி: விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி மாயமான வழக்கில், இன்று (அக்.,28) உள்ளூரைச் சேர்ந்த 2 இளைஞர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கு, கடந்த 21ம் தேதி சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது. 22ம் தேதி விசாரணையைத் தொடங்கினர். இன்று ஏழாவது நாளாக விசாரணை தொடர்ந்தது.
சி.பி.சி.ஐ.டி., டி.எஸ்.பி.,க்கள் குமரவேல், கீதா தலைமையிலான போலீசார், சிறுமியின் தாய், தந்தை, பாட்டி, சகோதரி உள்ளிட்ட குடும்பத்தினர், முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர், உள்ளூரைச் சேர்ந்த இருவர், சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி, ஜோசியர், ஆஞ்சநேயர் கோவில் பூசாரி உள்ளிட்ட பலரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
இன்று சிறுமியின் வீட்டு அருகே உள்ள இரண்டு இளைஞர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
மேலும், உள்ளூர் போலீசார் ஏற்கனவே சேகரித்த மொபைல் போன் டவர் தகவல்கள், கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகள், சந்தேக நபர்கள் தொடர்பான விபரங்களை மறுஆய்வு செய்தனர். இருப்பினும், சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக இதுவரை உறுதியான தடயம் கிடைக்கவில்லை.
சிறுமியின் வீட்டில் இருந்து ஊருக்கு வெளியே செல்லும் பிரதான சாலைகள் மட்டுமின்றி, விவசாய நிலங்கள் வழியாகப் பல்வேறு திசைகளில் செல்லும் மாற்றுப் பாதைகளும் உள்ளன. இதனால், சிறுமி எந்த வழியாக சென்றார் என்பதை முடிவு செய்வது போலீசாருக்கு பெரும் சவாலாக உள்ளது.
இதற்கிடையே, ஏற்கனவே இந்த வழக்கை விசாரித்த விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி., செஞ்சி டி.எஸ்.பி., தலைமையில் இயங்கி வரும் குற்றப்பிரிவு போலீசாருடன் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் ஆலோசனை நடத்தினர்.
சிறுமி மாயமானதற்கான காரணம் குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். சிறுமி வெளியூர் அல்லது வெளிமாநிலத்திற்கு கடத்திச் செல்லப்பட்டிருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் ஒரு பிரிவினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மேலும், சிறுமியின் வீட்டுக்கு திருடும் நோக்கத்தில் வந்த நபர், திருட்டில் ஈடுபடாமல் சிறுமியைக் கடத்தி சென்றிருக்கலாமா என்ற கோணத்திலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
சிறுமி மாயமான விசாரணை குறித்து தற்போது வரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் எந்த விதமாக அதிகாரபூர்வமான தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
இதனால் அனுமானங்களும், தேவையற்ற வதந்திகளும் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன.தே.மு.தி.க., மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன் இன்று (அக்.,28) சிறுமி ஹேமலதா வீட்டிற்குச் சென்று, சிறுமியின் பெற்றோர் வடிவேல், பவானியை சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.
தொடர்ந்து அவர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், 'தமிழக போலீசாரால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்பது நம்ப முடியாததாக உள்ளது. தேனியில் 17 பேர் தப்பி உள்ளனர். அவர்கள் தப்பினார்களா, அல்லது தப்ப விடப்பட்டார்களா.
தமிழகத்தில் நடந்து வரும் சட்டம் ஒழுங்கு நிலமை கவலை அளிப்பதாக உள்ளது. காவல்துறை இன்னும் கடுமையாக புலனாய்வு செய்து சிறுமியை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.
முதல்வர் விஜய் தாய்மாமன், அண்ணன் என்று சொல்கிறார். பெண்கள் மீது பாலியல் சீண்டலுக்கும், சிறுமிகள் காணாமல் போவதற்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாடு அமைதி பூங்கா வாக இருந்தது. இப்போது உயர்தர போதை பொருள் தமிழகத்தில் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். விதவிதமான போதை பொருட்கள் தமிழகத்தில் நடமாடுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சிங்கப் பெண் படைக்கு ஒரே ஒரு இன்ஸ்பெக்டரும், நாலு போலீசாரையும் கொடுத்துள்ளனர்.
இவர்கள் மாவட்டம் முழுவதும் எப்படி பாதுகாப்பு தர முடியும். காவல் துறையை கையில் வைத்துள்ள முதல்வர் விஜய் எதிர்க்கட்சிகளை ஒடுக்குவதிலும், தன்னை விமர்சிப்பவர்கள் மீது வழக்கு போட்டு கைது செய்வதில் தான் அக்கறை காட்டுகிறார்' என்றார்.
பொங்களூரு விரைவு
இதுவரை சிறுமியின் குடும்பத்தாரிடம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் சிறுமியின் உறவினர்கள் பெங்களூரூவில் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது. எனவே அவர்களிடம் நேரடியாக சென்று விசாரணை நடத்த சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் பெங்களூரு விரைந்துள்ளனர்.