சிறுமி மாயமான வழக்கு விசாரணை தீவிரம்: திட்டமிட்டு கடத்தி இருக்கலாம் என சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சந்தேகம்
சிறுமி மாயமான வழக்கு விசாரணை தீவிரம்: திட்டமிட்டு கடத்தி இருக்கலாம் என சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் சந்தேகம்
ADDED : அக் 24, 2026 06:56 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில், 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா மாயமான வழக்கில், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை தீவிரம் அடைந்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம் செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில், 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா காணாமல் போன வழக்கில் சிபிசிஐடி போலீசார் இன்று (அக்.,24) மூன்றாவது நாளாக விசாரணை நடத்தினர்.
டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையிலான போலீசார், சிறுமியின் தாய் பவானியை நேற்று (அக்.,23), ஹேமலதா படித்து வரும் பள்ளிக்கு அழைத்து சென்று அதே இடத்தில் விசாரணை நடத்தினர். இன்று மீண்டும் பவானியிடமும் அவரது மூத்த மகளிடமும் வீட்டில் வைத்து விசாரணை நடத்தினர்
அத்துடன் ஏற்கனவே போலீசார் நடத்திய விசாரணையின் போது மோப்ப நாய் எங்கெங்கெல்லாம் சென்றதோ அந்த இடங்களில் ஏதேனும் தடயங்கள் உள்ளனவா என்பதை ஆய்வு செய்தனர்.
மேலும், ஆலம்பூண்டி கிராமத்தில் இருந்து வெளியே செல்லும் மாற்று வழிகளாக உள்ள கூடப்பட்டு, செவலபுரை சாலை மற்றும் நடுப்பட்டு, திக்காமேடு , ரெட்டிபாளையம் சாலைகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சி.சி.டி.வி., கேமராக்கள் குறித்த விவரங்களைச் சேகரித்தனர்.
சிறுமி காணாமல் போன முதல் நாள் அருகில் உள்ள சிவன் கோவிலுக்கு சென்று வந்தார் என்பதால், அந்த கோவிலுக்கு சென்று ஆய்வு நடத்தினர்.
திட்டமிட்டு கடத்தலா?
சிறுமி காணாமல் போனது முதல் பல்வேறு இடங்களில் தேடுதல் நடத்தியும் இதுவரை அவரைப் பற்றி எந்த தகவலும் கிடைக்கவில்லை.
இதனால், சிறுமி ஹேமலதாவை திட்டமிட்டு உள்ளூர் பாதைகளையும், சி.சி.டி.வி., கேமரா உள்ள இடங்களையும் நன்கு அறிந்த நபர் மொபைல் போனை எடுத்து வராமல் கடத்தி இருக்கலாம் என்கிற சந்தேகம் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாருக்குஎழுந்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் விசாரணையை விரிவுபடுத்தியுள்ளனர்.
சிறுமியை உயிருடன் மீட்கும் நம்பிக்கையுடன், அவர் வெளிமாநிலம் அல்லது வெளிநாட்டுக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்க வாய்ப்புள்ளதா என்பது குறித்தும் போலீசார் தகவல்களை சேகரித்து வருகின்றனர்
சிறுமி கடத்தப்பட்டிருந்தால் அதற்கான காரணம் என்ன, குடும்பத்தினர் யாருக்கேனும் தொடர்பு உள்ளதா என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
குடும்பத்தினரிடமும் தொடர் விசாரணை
சிறுமியின் குடும்பத்தினரிடமும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர். தாய் பவானியிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்ட நிலையில், சிறுமியின் உறவினர்களிடமும், ஏற்கனவே போலீசார் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரணை நடத்தியவர்களிடமும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரணை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளனர்.
வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றப்பட்டு நான்கு தினங்கள் முடிந்த நிலையில், சிறுமி எங்கு இருக்கிறார் என்ற மர்ம முடிச்சு இதுவரை அவிழாமல் உள்ளது.
மாவட்ட செயலாளர், எம்.பி., மீது வழக்கு
சிறுமியை கண்டுபிடிக்காத தமிழக அரசையும், காவல்துறையையும் கண்டித்து கடந்த, 22 ஆம் தேதி ஆலம்பூண்டியில் தி.மு.க., சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
ஆர்ப்பாட்டத்தின் முடிவில் மாவட்ட செயலாளர் மஸ்தான் தலைமையில் சாலை மறியல் நடத்தினர். அதில் ஆரணி எம்.பி., தரணி வேந்தன் கலந்து கொண்டார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக சத்தியமங்கலம் போலீசார் மாவட்ட செயலாளர் மஸ்தான், எம்.பி., தரணிவேந்தன் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் செந்தில் ராமச்சந்திரன் தி.மு.க மாவட்ட அமைத்தலைவர் சேகர் தலைமை தீர்மான குழு உறுப்பினர் சிவா, முன்னாள் எம்எல்ஏக்கள் மாசிலாமணி, செந்தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட 16 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.