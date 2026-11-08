/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ரங்க பூபதி கல்லுாரியில் கொண்டாட்டம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:24 PM
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செஞ்சி: திண்டிவனம் அடுத்த கிளியனுார் ரங்க பூபதி செவிலியர் கல்லுாரியில் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. கல்லுாரி தாளாளர் ரங்க பூபதி தலைமை தாங்கி பட்டாசு வெடித்து, மாணவ, மாணவிகளுக்கு இனிப்பு
வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
முன்னதாக கல்லுாரி முதல்வர் மேனகா காந்தி வரவேற்றார். பார்மசி முதல்வர் அருட்செல்வி நன்றி கூறினார். மாணவ மாணவிகள் பட்டாசு வெடித்து தீபாவளி கொண்டாடினர்.
இதில் துணை முதல்வர் மாலதி மற்றும் பேராசிரியர் கலந்து கொண்டனர்.