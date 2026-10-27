2,286 கிராமங்களில் அடிப்படை தேவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு துவக்கம்: கோரிக்கைகளை கேட்க மதிப்பிடுதல் குழு களமிறக்கம்
2,286 கிராமங்களில் அடிப்படை தேவைகள் குறித்த கணக்கெடுப்பு துவக்கம்: கோரிக்கைகளை கேட்க மதிப்பிடுதல் குழு களமிறக்கம்
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 07:18 PM
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM ADDED : அக் 06, 2026 07:18 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், 2,286 குக்கிராமங்களில், மக்களின் அடிப்படை தேவைகளை கேட்டறிந்து செயல்படுத்த, மதிப்பிடுதல் குழு இன்று முதல் கணக்கெடுப்பு பணியை துவங்குகிறது.
தமிழகத்தில் கிராமப்புறங்களில் அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக புதிய திட்டத்தை அரசு அறிவித்துள்ளது.
கிராமங்களில் அனைத்து குடியிருப்புகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் கிராமத்தின் முக்கிய கோரிக்கைகளை மக்களிடம் கேட்டறிந்திட, மதிப்பிடுதல் குழுவினர் களப்பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்திலும், இதற்கான மதிப்பிடுதல் குழு இன்று 7ம்தேதி துவங்கி வரும், 17ம் தேதி வரை களப்பணியில் ஈடுபடுகின்றனர்.
ஊரக வளர்ச்சித்துறை மூலம், 13 ஒன்றியங்களில் உள்ள 688 ஊராட்சிகளில் உள்ள 2286 குக்கிராமப்பகுதிகளில் இப்பணிகள் நடக்க உள்ளது.
இது குறித்து, கலெக்டர் ஷேக்அப்துல்ரஹ்மான் கூறியதாவது:
அந்தந்த கிராம மக்கள் பங்களிப்புடன், அனைத்து கிராமங்களிலும் நடக்க உள்ள இந்த மதிப்பிடுதல் பணியின்போது, கிராமங்களுக்கும், தனி நபருக்கும் தேவைப்படும் விவரங்கள் கேட்டறிந்து, படிவத்தில் பதிவு செய்யப்படும்.
இப்பணியில், கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க உறுப்பினர், ஊராட்சி கூட்டமைப்பு உறுப்பினர், மகளிர் சுயஉதவிக்குழுவினர், அங்கன்வாடி பணியாளர், சத்துணவு அமைப்பாளர், ஊராட்சி செயலர் ஆகியோர் ஈடுபட உள்ளனர்.
இன்று முதல், 17ம் தேதி வரை குக்கிராமங்களில் இந்த மதிப்பிடுதல் பணி நடக்கும். மதிப்பிடுதல் குழுவினருடன், பொதுமக்களும் கலந்துகொண்டு, தேவையான அடிப்படை வசதிகள் குறித்த விவரங்களை கண்டறிந்து படிவத்தில் குறிப்பிட வேண்டும்.
புதிய சாலைகள், சீர்படுத்த வேண்டிய சாலைகள், சிமெண்ட் சாலைகள், பேவர் பிளாக் சாலைகள் குறித்தும், குடிநீர் வசக்கு மேல்நிலை நீர்த்தேக்கத்தொட்டி, ஆழ்துளைக்கிணறு, சிறுமின் விசைப் பம்பு, கைப்பம்பு, திறந்த வெளிக்கிணறு, வீட்டுகுடிநீர் குழாய் இணைப்புகள், அங்கன்வாடி மையம், பள்ளி கட்டடங்கள், பள்ளி சுற்றுச்சுவர், சமையல் கூடங்கள், ரேஷன் கடைகள் போன்ற கட்டட பணிகள், தெரு விளக்குகள், சுடுகாடு, காத்திருப்போர் கூடம், மின்சார வசதி, கழிவுநீர் கால்வாய், குப்பை கிடங்கு, வீடு இல்லாதவர்கள், ஏரி,குளம், வரத்து வாய்க்கால் புரைமைத்தல் போன்ற அடிப்படை தேவைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்து பதியப்படும்.
மேலும், லட்சிய இலக்குகளாக பூங்காக்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், நுாலகங்கள், வாரச்சந்தை, பஸ் நிலையம், எரிவாயு தகன மேடை, வணிக வளாகங்கள், உணவு கூடங்கள் போன்ற தேவைகள் குறித்தும் பதியப்படும்.
இதனால், பொதுமக்கள் தங்கள் கிராமப்பகுதியில் நடக்க உள்ள மதிப்பிடுதல் பணியில் தவறாமல் பங்கேற்று, தங்கள் பகுதிக்கு தேவைப்படும் வசதிகள் குறித்து தெரிவிக்கலாம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.