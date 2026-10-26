விநியோகத் திட்ட பணியாளர்களுக்கு மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் புத்தாக்க பயிற்சி
விநியோகத் திட்ட பணியாளர்களுக்கு மத்திய கூட்டுறவு வங்கியில் புத்தாக்க பயிற்சி
UPDATED : அக் 25, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:24 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பொது விநியோகத் திட்டப் பணியாளர்களுக்கு புத்தாக்க பயிற்சி நடந்தது.
விழுப்புரம் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலையம் சார்பில் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கிக் கூட்டரங்கில் நடந்த பயிற்சிக்கு, துணைப் பதிவாளர்கள் சமரசம், வெங்கட்குமார் தலைமை தாங்கினர். விழுப்புரம் கூட்டுறவு மேலாண்மை நிலைய முதல்வர் நாகலட்சுமி முன்னிலை வகித்தார்.
பயிற்சியில், அத்தியாவசியப் பொருட்களைத் தகுதியான ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு முறையாக வழங்குதல். நுகர்வோர் குறைகளுக்குத் தீர்வு காணுதல், பணியாளர்கள் தங்களது கடமைகளை நேர்மையுடனும் பொறுப்புணர்வுடனும் மேற்கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. அப்போது, 50 பொது விநியோகத் திட்டப் பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
நிகழ்ச்சியை கூட்டுறவு சார் பதிவாளர்கள் விக்ரம், விஷ்ணு பிருந்தா தொகுத்து வழங்கினர்.