/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/செயின் திருடிய பெண் கைது
UPDATED : அக் 12, 2026 01:29 AM
ADDED : அக் 12, 2026 01:27 AM
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அக். 12–: செஞ்சியை அடுத்த பாக்கம் கிராமத்தை சேர்ந்த முத்து மனைவி இருசம்மாள், 55.
இவர் மேல்மலையனுார் அங்காளம்மன் கோவிலுக்கு நேற்று முன்தினம் அமாவாசை இரவு ஊஞ்சல் உற்சவத்திற்கு வந்திருந்தார். அங்கு, இரவு 1:00, மணிக்கு இருசம்மாள் கழுத்திலிருந்த 3 சவரன் தங்க செயினை பெண் ஒருவர் பறித்துக்கொண்டு ஓட முயன்றார். பெண் கூச்சல் போடவே, அங்கிருந்த பக்தர்கள் அப்பெண்ணை ந்த பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், அவர் சமயபுரத்தை சேர்ந்த மகேஸ்வரி, 49, என தெரியவந்தது. இது குறித்த புகாரின் பேரில் மேல்மலையனுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து மகேஸ்வரியை கைது செய்தனர்.