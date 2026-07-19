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﻿ சேலஞ்சர்ஸ் லயன் சங்க நிர்வாகிகள் பதவி ஏற்பு விழா

﻿ சேலஞ்சர்ஸ் லயன் சங்க நிர்வாகிகள் பதவி ஏற்பு விழா

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:04 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:04 PM

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திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் சேலஞ்சர்ஸ் லயன் சங்க புதிய நிர்வாகிகள் பதவி ஏற்பு விழா நடந்தது.

விழாவில், சங்கத்தின் தலைவராக மலர்செல்வம், செயலாளராக உசேன்பாஷா, பொருளாளராக நந்தன் ஆகியோர் பதவி ஏற்றுக்கொண்டனர். தொடர்ந்து விழாவில் சேவை திட்டத்தின் கீழ் 101 பேருக்கு இலவசமாக தலா 25 கிலோ அரிசி மூட்டை, 50 பேருக்கு புடவை, மாணவர்கள் 2 பேருக்கு தலா 5,000 ஆயிரம் ரூபாய் கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டது.

நிகழ்ச்சியில் லயன் சங்க இரண்டாம் துணை நிலை ஆளுநர் கமல்கிஷோர்ஜெயின், முன்னாள் ஆளுநர் கோபிகிருஷ்ணன், மாவட்ட நிர்வாகிகள் ராஜாராமன், சீனிசின்னசாமி, ஏகாம்பரம், சரவணன், பிரபு, ஜெயராஜ், சாசன தலைவர் குலோத்துங்கன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.

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