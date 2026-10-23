/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பெண் இன்ஸ்பெக்டர் மாற்றம்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:55 PM
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விழுப்புரம்: பல்வேறு புகார்களில் சிக்கிய பெண் இன்ஸ்பெக்டர் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அடுத்த ஒலக்கூர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிந்தவர் கலைச்செல்வி; இவர் மீது விபத்து வழக்குகள், புகார்தாரர்களிடம் பணம் வாங்குதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு புகார்கள் எழுந்தது. தகவலறிந்த விழுப்புரம் எஸ்.பி., மதிவாணன், விசாரணை மேற்கொண்டார். இதையடுத்து, இன்ஸ்பெக்டர் கலைச்செல்வியை மாவட்ட காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இடமாற்றம் செய்து எஸ்.பி., மதிவாணன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.