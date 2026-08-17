/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ மூங்கில்பட்டில் தேர் திருவிழா
ADDED : ஆக 14, 2026 05:11 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அடுத்த மூங்கில்பட்டு செங்கழுநீர் அம்மன் கோவிலில் ஆடி மாத தேர் திருவிழா நடந்தது.
நேற்று ஆடி பூரம் மற்றும் ஐந்தாவது வெள்ளியை முன்னிட்டு செங்கழுநீர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரம் மற்றும் மகா தீபாராதனை நடந்தது. தொடர்ந்து உற்சவர் சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளினார். பின் திரளான பக்தர்கள் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். மூங்கில்பட்டு மற்றும் சுற்றுப்புற கிராம மக்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.