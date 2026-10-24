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செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றம்

செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றம்

UPDATED : அக் 22, 2026 01:31 AM

ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM

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UPDATED : அக் 22, 2026 01:31 AM ADDED : அக் 22, 2026 01:27 AM

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செஞ்சி: செஞ்சி அருகே சிறுமி காணாமல் போன வழக்கை சி.பி.சி.ஐ.டி.,க்கு மாற்றி டி.ஜி.பி .,உத்தரவிட்டுள்ளார்

விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அடுத்த ஆலம்பூண்டியில் பெற்றோருடன் துாங்கிக்கொண்டிருந்த 7 வயது சிறுமி ஹேமலதா கடந்த 12ம் தேதி அதிகாலை காணாமல் போனார். சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வந்தனர்.

விழுப்புரம் சரக டி.ஐ.ஜி., அருளரசு, மாவட்ட எஸ்.பி., மதிவாணன் உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் நேரில் சென்று விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர்.

இருப்பினும், சிறுமி மாயமாகி 10 நாட்களாகியும் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை. இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணையை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசாரிடம் ஒப்படைத்து டி.ஜி.பி. மகேஷ் குமார் அகர்வால் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

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