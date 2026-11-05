செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு ஆடு மேய்ப்பவரிடம் விசாரணை
செஞ்சி சிறுமி மாயமான வழக்கு ஆடு மேய்ப்பவரிடம் விசாரணை
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:56 PM
செஞ்சி:
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே, ஆலம்பூண்டி பகுதியை சேர்ந்த, ஏழு வயது சிறுமி மாயமானார். அவரை சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி ராஜதுரை என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது, அவரின் நெருங்கிய கூட்டாளி அரவிந்த், 35, ஆலம்பூண்டி பகுதியில் ஆடு, மாடு மேய்க்கும் தொழில் செய்து வருவது தெரிந்தது. அவரிடமும் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். ராஜதுரையுடன் சேர்ந்து, அன்று இரவு மது குடித்தாரா என, விசாரித்துள்ளனர்.
கடைசியாக ராஜதுரையை சந்தித்தபோது, இருவருக்கும் நடந்த உரையாடல்கள், எதற்காக, சிறுமி படிக்கும் பள்ளிக்கு, ராஜதுரையை அரவிந்த் அழைத்து சென்றார் என்பது குறித்து, அவரிடம் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரம், சிறுமியின் தாய் பவானியிடமும், சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், நேற்று மீண்டும் விசாரணை நடத்தினர்.