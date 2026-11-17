ADDED : நவ 16, 2026 09:08 PM
விக்கிரவாண்டி: பள்ளி வேன் சக்கரத்தில் சிக்கி குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது .
விக்கிரவாண்டி அடுத்த தும்பூர் தாங்கல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பாலு, 30; கூலி தொழிலாளி இவரது மனைவி மகாலட்சுமி, 28; இந்த தம்பதிக்கு ஹேம லேகா, 4; நவீன் பிரசாத், 2; ஆகிய இரு பிள்ளைகள்.
இதில், ஹேமலேகா தும்பூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் எல் .கே. ஜி., படித்து வருகிறார்.
இன்று (நவ.,16) காலை 9:00 மணியளவில் மகாலட்சுமி ஹேமலேகாவை பள்ளிக்கு அனுப்ப பள்ளி வேனில் ஏற்றினார்.
வேன் புறப்பட்ட போது வீட்டில் உள்ள இருந்த குழந்தை நவீன் பிரசாத் வேகமாக ஓடிவந்து வேனின் பின் சக்கரத்தில் எதிர்பாராத விதமாக சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உடல் நசுங்கி இறந்தார்.
இது பற்றி தந்தை பாலு கொடுத்த புகாரின் பேரில் கெடார் போலீசார் பள்ளி வேன் டிரைவர் லட்சுமிபுரத்தை சேர்ந்த அசோக் குமார், என்பவர் மீது வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர்.