குழந்தைகள் தினத்தன்று கேக்: பள்ளிகளுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்
குழந்தைகள் தினத்தன்று கேக்: பள்ளிகளுக்கு அனுப்பும் பணி தீவிரம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:28 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:56 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், வரும் 14ம் தேதி குழந்தைகள் தினத்தை முன்னிட்டு, அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரசு சார்பில் கேக் வழங்கப்பட இருப்பதால் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது.
விழுப்புரம் நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் சேமிப்பு கிடங்கில், மாவட்டம் முழுதும் உள்ள பள்ளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக கேக் பாக்கெட்டுகள் ஏற்றி அனுப்பும் பணி இன்று (நவ.,10) துவங்கியது.
அதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து, கேக் ஏற்றிச்செல்லும் வாகனங்களை அனுப்பி வைத்தார்.
அப்போது கலெக்டர் கூறியதாவது:
தமிழக முதல்வர் விஜய், மாணவர்களின் நலனுக்காக கல்வித்துறையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறார். அந்தவகையில், வரும் 14ம் தேதி குழந்தைகள் தினத்திற்காக, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்க அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 13 தாலுகாக்களில் உள்ள 1,510 அரசு பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு வழங்க 1,80,928 கேக்குகள், முதன்மைக் கல்வி அலுவகத்தில் அவசர தேவைக்காக 1,809 கேக்குகள் என மொத்தம் 1,82,737 கேக் பாக்கெட்டுகள் தயாராக உள்ளது.
இந்த கேக்குகள் அரசு கிடங்கிலிருந்து 35 வாகனங்கள் மூலம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்படுகிறது. கேக்குகள் அனைத்தும் முன்னனி நிறுவனங்களிடமிருந்து பெறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு கேக்கும் 45 கிராம் அளவுடையது.
மாவட்டத்தில் 6 சேமிப்பு கிடங்கிலிருந்து பள்ளிகளுக்குச் செல்லும் கேக் பாக்கெட்டுகள், சேதமடையாமலும், துாய்மையாகவும் பாதுகாத்திடும் வகையில் பாதுகாப்பாக எடுத்துச்செல்ல வேண்டும். மாணவர்களுக்கு விடுபடாமல் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டதை, கல்வித்துறை அலுவலர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும். குழந்தைகள் தின விழாவை மாணவர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு கலெக்டர் கூறினார்.
விழுப்புரம் நுகர்பொருள் வாணிப கழக மேலாளர் தேன்மொழி, கல்வித்துறை அலுவலர்கள் மவுலானா, வெங்கடேசபெருமாள் உடனிருந்தனர்.