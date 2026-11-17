/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/குடிமைப் பொருள் துறை சிறப்பு குறைகேட்பு முகாம்
UPDATED : நவ 14, 2026 05:37 PM
ADDED : நவ 14, 2026 05:32 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் தாலுகா அலுவலகத்தில், உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் சிறப்பு குறைகேட்பு முகாம் நடந்தது.
முகாமிற்கு குடிமைப் பொருள் தனி தாசில்தார் ரமேஷ் தலைமை தாங்கி, பொது மக்களிடம் மனுக்களை பெற்றார். குடும்ப அட்டையில் பெயர், முகவரி மாற்றம், மொபைல் எண் மாற்றம், குடும்ப உறுப்பினர் சேர்க்கை, நீக்கப்பணிகள் குறித்தும், ரேஷன் கடைகளில் அத்தியவசிய பொருள்கள் வழங்குவதில் குறைகள் குறித்தும் பொது மக்கள் 20 கோரிக்கை மனுக்களை வழங்கினர்.
இந்த கோரிக்கைகள் குறித்து, இணைய வழியில் திருத்தம் மேற்கொண்டு குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்தனர். இதே போல், அனைத்து தாலுகா அலுவலகங்களிலும், இந்த சிறப்பு முகாம் நடந்தது.