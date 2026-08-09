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உணவு பாதுகாப்புத் திட்ட பயன்கள் மக்களுக்கு முழுமையாக செல்ல வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை

உணவு பாதுகாப்புத் திட்ட பயன்கள் மக்களுக்கு முழுமையாக செல்ல வேண்டும்: அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் அறிவுரை

UPDATED : ஆக 08, 2026 08:58 PM

ADDED : ஆக 08, 2026 07:42 PM

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UPDATED : ஆக 08, 2026 08:58 PM ADDED : ஆக 08, 2026 07:42 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில், உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை பணி தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் நடந்தது.

கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி, ஆலோசனை வழங்கினார். கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வரும் ரேஷன் கடைகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், ரேஷன் கடைகளில் அத்தியாவசிய பொருட்களின் தரம் மற்றும் எடை சரியாக வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பொதுமக்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். கடைகளில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலை மற்றும் பொருட்களின் இருப்பு விபரங்களை சரியாக வைத்திருக்க வேண்டும் என அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.

பொதுமக்களுக்கு, அரசின் உணவு பாதுகாப்புத் திட்டங்களின் பயன்கள் முழுமையாக சென்றடையும் வகையில் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலர்கள், கூட்டுறவுத் துறை அலுவலர்கள், நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தினைச் சார்ந்த அலுவலர்கள் ஒருங்கிணைந்து பணியாற்ற வேண்டும் என கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.

கூட்டத்தில் டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், மாவட்ட வழங்கல் அலுவலர் விஜயா, கூட்டுறவு சங்க இணைப்பதிவாளர் விஜயசக்தி, நுகர்பொருள் வாணிபக் கழக மேலாளர் தேன்மொழி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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