மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பாக கலெக்டர் ஆய்வுக்கூட்டம்
மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பாக கலெக்டர் ஆய்வுக்கூட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 08:17 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:14 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகத்தில், நீர்வளப் பாதுகாப்பு மற்றும் மழைநீர் சேகரிப்பு தொடர்பான ஆய்வுக்கூட்டம் நடந்தது.
கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். இதில், அவர் பேசுகையில், ‘நீர்வளத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஏரிகளில் ஊரக வளர்ச்சித் துறை மூலம் 434 செயற்கை நீர் செறிவூட்டும் ஆழ்துளை குழாய்களும், ஊரக வளர்ச்சித் துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சிறுபாசன ஏரிகளில் 748 செயற்கை நீர் செறிவூட்டும் ஆழ்துளை குழாய்களும் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
இப்பணிகளை விரைந்து முடித்து நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை எட்ட அலுவலர்கள் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், சிறுபாசன குளங்களில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நீர் செறிவூட்டும் கட்டமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்கவும், நிர்வாக அனுமதி வழங்க வேண்டிய பணிகளுக்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு அலுவலகங்கள், பொதுக்கட்டடங்கள் மற்றும் பேரூராட்சி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகள் முறையாக செயல்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அரசு கட்டடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்புகளைச் சீரமைக்கும் பணிகளில் 371 பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
மழைநீர் சேமிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை அனைத்து ஊராட்சிகள், நகராட்சிகள் மற்றம் பேரூராட்சி பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்’ என்றார். கூடுதல் கலெக்டர் (வளர்ச்சி) ஆனந்த் குமார் சிங், உதவி கலெக்டர் (பயிற்சி) ஸ்ரீ ரஷத், ஊரக வளர்ச்சி முகமை செயற்பொறியாளர் சக்தி முருகன் உட்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.