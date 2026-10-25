காதி கிராப்ட்டில் தீபாவளி விற்பனை விழுப்புரத்தில் கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
காதி கிராப்ட்டில் தீபாவளி விற்பனை விழுப்புரத்தில் கலெக்டர் துவக்கி வைப்பு
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 04:26 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில், கதர் கிராமத் தொழில் வாரியம் சார்பில் (காதி கிராப்ட்), தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை துவங்கியது.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், கதர் கிராமத் தொழில் வாரியம் சார்பில், காந்தியின் 158வது பிறந்தநாள் விழா நடந்தது. காதி கிராப்ட் விற்பனையரங்கில் நடந்த விழாவில், காந்தி படத்திற்கு கலெக்டர் ஷேக்அப்துல் ரஹ்மான் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, இந்தாண்டு தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையை துவக்கி வைத்து, கதர் விற்பனை ரகங்களை பார்வையிட்டார்.
அப்போது, அவர் கூறுகையில், ‘விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் கடந்தாண்டு கதர் விற்பனை 1 கோடியே 8 லட்சம் ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது. ஆனால், அதனை விட ஒரு கோடியே 68 லட்சம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்தாண்டு, 2 கோடி ரூபாய்க்கு விற்பனை இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தாண்டும் கதர், பாலியஸ்டர் மற்றும் பட்டு ரகங்களுக்கு சிறப்புத் தள்ளுபடி 30 சதவீதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்களும், பொது மக்களும் கதர் வாரியத்திற்கு தொடர்ந்து ஆதரவு அளித்து, அதிகளவில் கதர் ஆடைகளையும், கதர் வாரிய உற்பத்தி பொருட்களையும் வாங்கி மகிழ்வுடன் தீபாவளியை கொண்டாட வேண்டும்’ என்றார்.
கதர் கிராம தொழில் வாரிய உதவி இயக்குநர் அன்பழகன் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள், பொது மக்கள் பங்கேற்றனர்.