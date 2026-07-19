குறுவை தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு வங்கிகளில் காப்பீடு செய்யலாம்: கலெக்டர் தகவல்
குறுவை தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு வங்கிகளில் காப்பீடு செய்யலாம்: கலெக்டர் தகவல்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:23 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:12 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் நடப்பாண்டு குறுவை பருவத்தில் தோட்டக்கலை பயிர்களை பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் விவசாயிகள் காப்பீடு செய்யலாம்.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு:
எல்நினோ நிகழ்வு தாக்கத்தால் தென்மேற்கு பருவமழை இயல்பை விட குறைவாக இருக்க கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், குறுவை மற்றும் மானாவாரி பயிர்கள் பாதிக்க வாய்ப்புள்ளது.
இதை கருத்தில் கொண்டு, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில், இந்தாண்டு குறுவை பருவத்தில் வாழை, மரவள்ளி பயிர்களுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த பயிர்களை வரும் 25ம் தேதி முதல் விவசாயிகள் தேசியமயமாக்கப்பட்ட இணையதளத்தில் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
வாழை பயிர் ஒரு ஏக்கருக்கான காப்பீட்டு தொகை 58 ஆயிரம் ரூபாய். மரவள்ளி பயிர் ஒரு ஏக்கருக்கான 31 ஆயிரத்து 300 ரூபாய் ஆகும். இதற்கு விவசாயிகள் ஒரு ஏக்கருக்கான பிரீமியம் தொகை வாழை பயிருக்கு 725 ரூபாய், மரவள்ளி பயிருக்கு 507 ரூபாய் செலுத்த வேண்டும். வரும் செப்டம்பர் 15ம் தேதிக்குள் காப்பீடு செய்யலாம்.
கடன் பெறும் விவசாயிகள் அறிவிக்கை செய்த பயிர்களை தொடக்க வேளாண்மைக் கடன் கூட்டுறவு சங்கங்கள், தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகள் மூலம் காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம்.
கடன் பெறாத விவசாயிகள் பொது சேவை மையங்கள் அல்லது தேசிய பயிர் காப்பீட்டு https://pmfby.gov.in இணையதளத்தில் உள்ள விவசாய கார்னர் மூலம் நேரடியாக பதிவு செய்து கொள்ளலாம். காப்பீடு செய்வதற்கான இறுதி தேதி எந்த காரணத்திற்காகவும் நீட்டிக்கப்பட மாட்டாது.
இது பற்றி மேலும் விபரங்கள் பெற வட்டார தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அல்லது தோட்டக்கலை அலுவலர், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர் அல்லது வங்கி கிளைகளை அணுகலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.