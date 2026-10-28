செஞ்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சி பணிகள் கலெக்டர் ஆய்வு
செஞ்சி ஒன்றியத்தில் வளர்ச்சி பணிகள் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : அக் 28, 2026 04:39 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:00 PM
செஞ்சி: செஞ்சி ஒன்றியத்தில் நடந்து வரும் வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆய்வு செய்தார்.
செஞ்சி ஒன்றியம் ஒட்டம்பட்டு ஊராட்சியில், ஏரியில் செயற்கை நீர் செறிவூட்டும் குழாய் அமைத்திருப்பதையும், வேளாண்மை பொறியியல் துறை சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பண்ணை குட்டையையும் பார்வையிட்டார்.
மீனம்பூர் ஊராட்சியில், மகளிர் சுயஉதவி குழுவினரின் அப்பளம் தயாரிப்பு அலகினையும், பொன்பத்தி ஊராட்சி, பரதன்தாங்கள் ஊராட்சியில் ஏரி வரத்து வாய்க்கால்கள் தூர் வாரும் பணியையும், செஞ்சி சங்கராபரணி ஆற்றில் மேம்பாலம் கட்டும் பணியையும் ஆய்வு செய்தார். இந்த பணிகளை விரைவாகவும், தரமாகவும் செய்து முடிக்க கேட்டு கொண்டார்.
இந்த ஆய்வின் போது கலெக்டரின் விவசாய பிரிவு நேர்முக உதவியாளர் சரவணன், ஊரக வளர்ச்சி முகமை செயற்பொறியாளர் சக்திமுருகன், நீர்வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் ஐயப்பன், கோட்ட பொறியாளர் அம்பிகா, உதவி கோட்ட பொறியாளர் கவிதா, உதவி பொறியாளர் கபிலன், உதவி செயற்பொறியாளர் முகமது யாசின், பி.டி.ஓ.,க்கள் மணிமாறன், உதயகுமார் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.